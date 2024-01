Honyu Wear-Resistant New Materials Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Hunan Huamin-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent gehandelt, was 1,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 3591 und zeigt, dass Hunan Huamin aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Hunan Huamin-Aktie wird ebenfalls als negativ bewertet, da die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -13,77 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Hunan Huamin in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung, während die fundamentalen Gesichtspunkte neutral sind und die langfristige Stimmungslage sowie die technische Analyse gemischte Bewertungen erhalten.