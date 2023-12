Honyu Wear-Resistant New Materials Aktie: Ist es das gewesen?

Der Aktienkurs von Hunan Huamin zeigt im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,72 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. In der Maschinen-Branche beträgt die mittlere Rendite -1,04 Prozent, und auch hier liegt Hunan Huamin mit 6,67 Prozent deutlich darunter. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Hunan Huamin eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Hunan Huamin daher ein "Gut"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 83,64, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Huamin einen Wert von 3591,97, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.