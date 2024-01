Honyu Wear-Resistant New Materials Aktie: Augen auf!

Die Hunan Huamin-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,01 CNH verzeichnet, wobei der letzte Schlusskurs bei 7,51 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -16,65 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 7,85 CNH, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,33 Prozent) liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung bezüglich Hunan Huamin hat sich laut einer präzisen und frühzeitigen Analyse deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -22,63 Prozent erzielt, was 23,99 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,43 Prozent, wobei die Hunan Huamin-Aktie aktuell 24,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 3591,97, was ähnlich wie der Branchendurchschnitt ist. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.