Honma Golf Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird, und alles dazwischen als neutral. Die Honma Golf-Aktie hat derzeit einen RSI von 41,67, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,94, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "neutral" für die Honma Golf-Aktie.

Im Rahmen der technischen Analyse wird auch der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage betrachtet, was bei der Honma Golf-Aktie einen Wert von 3,31 HKD ergibt. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,26 HKD, was einem Unterschied von -1,51 Prozent entspricht und zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (3,26 HKD) zeigen einen geringen Unterschied zum letzten Schlusskurs (0 Prozent), was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung für die Honma Golf-Aktie führt.

Die Dividendenrendite der Honma Golf-Aktie beträgt 5,06 Prozent, was 1,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte, 6,17) liegt. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Honma Golf-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") und der gleichen Branche ("Freizeitausrüstung & Produkte") liegt die Aktie jedoch unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.