Honma Golf Aktie: Ist das wirklich wahr?

Derzeit bietet die Aktie von Honma Golf eine Dividendenrendite von 4,79%, was 1,45 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Freizeitausrüstung & Produkte liegt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen und die Ausschüttungspolitik als "Schlecht" bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Honma Golf liegt derzeit bei 10,71, was 65% niedriger ist als der Durchschnittswert der Branche, der bei 30 liegt. Aufgrund dessen gilt die Aktie als unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Honma Golf in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Honma Golf liegt bei 40,54, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung als "Neutral".