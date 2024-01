Honliv Healthcare Management löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Honliv Healthcare Management liegt bei 22,22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 56, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Honliv Healthcare Management Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum relativ unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Honliv Healthcare Management-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,23 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,66 HKD weicht somit um +19,28 Prozent ab und erhält eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,42 HKD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,92 Prozent) und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Honliv Healthcare Management zuletzt weder besonders positiv noch negativ diskutiert wurde. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Honliv Healthcare Management, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.