Hongrun Construction Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Hongrun Construction wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,36 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Bauwesen-Branche weist einen Wert von 0 auf. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Hongrun Construction in den letzten Tagen größtenteils positiv. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün. Die Anleger haben sich größtenteils neutral verhalten, und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Hongrun Construction bei -18,45 Prozent, was um mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der Bauwesen-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 1,18 Prozent, während Hongrun Construction mit 19,63 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Hongrun Construction liegt derzeit bei 2,16 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,51 % liegt. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft, da die Differenz lediglich 0,64 Prozentpunkte beträgt.