Hongrun Construction Aktie: Keine Angst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hongrun Construction beträgt derzeit 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hongrun Construction liegt bei 5,08 CNH, was zu einer negativen Bewertung führt, da der Aktienkurs selbst bei 4,47 CNH lag, was einem Abstand von -12,01 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 4,55 CNH liegt die Aktie bei einer Differenz von -1,76 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von -18,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Bauwesen-Branche eine Underperformance von -18,54 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,16 Prozent hatte, liegt die Hongrun Construction um 18,61 Prozent darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 48,72, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als neutral eingestuft.