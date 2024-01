Hongrun Construction Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Hongrun Construction beträgt 42,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 59,84, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Unsere Analysten haben Hongrun Construction in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Hongrun Construction aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Hongrun Construction werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was einer Einschätzung als "Neutral" entspricht. Insgesamt ergibt sich für Hongrun Construction in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss über die Preisgünstigkeit. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin. Mit einem KGV von 12,42 liegt Hongrun Construction auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.