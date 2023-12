Hongrun Construction Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Dividendenpolitik von Hongrun Construction wird anhand der Dividendenrendite und des Branchenvergleichs bewertet. Die Dividendenrendite von 2,16 Prozent liegt nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete das Unternehmen eine Performance von -18,45 Prozent in den letzten 12 Monaten, was eine Underperformance von -17,4 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Somit erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Hongrun Construction war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit neun Tagen positiver Diskussion und einem Tag negativer Kommunikation. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine gute Einschätzung und insgesamt eine gute Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Hongrun Construction eine schwache Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate. Dadurch wird das Unternehmen insgesamt als schlecht bewertet.