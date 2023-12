Hongrun Construction Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen, liegt das KGV von Hongrun Construction mit 12,36 auf dem Niveau des branchenüblichen Durchschnitts. Dies bedeutet, dass die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Hongrun Construction mit 4,55 CNH aktuell -0,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Aus diesem Grund wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 -11,82 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hongrun Construction diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. Auch aktuell sind es überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) wird Hongrun Construction sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet. Der 7-Tage-RSI beträgt 59,09 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 51,49 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Hongrun Construction somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.