Hongrun Construction Aktie: Abwarten

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Hongrun Construction wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen betrachtet, und die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv. Zudem waren die Themen, die in den sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Hongrun Construction aufgegriffen wurden, hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Hongrun Construction bei -18,45 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Bauwesen" verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,04 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Hongrun Construction mit 17,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,36 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent), was bedeutet, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist und eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die charttechnische Entwicklung der Hongrun Construction-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,14 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,56 CNH liegt, was einen Unterschied von -11,28 Prozent bedeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,55 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,22 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Hongrun Construction-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.