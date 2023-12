Hongkong andghai HotelsADR Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Hongkong & Shanghai Hotels auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare negativ war. Auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen in den sozialen Medien diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Hongkong & Shanghai Hotels als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 29,08 insgesamt 7 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 31,29 liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu den vergangenen Monaten eher neutral ist, und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen zeigt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie von Hongkong & Shanghai Hotels im letzten Jahr eine Rendite von -28,78 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt sie damit 38,24 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 1,38 Prozent, liegt die Aktie um 30,16 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

