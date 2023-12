Hongkong, Shanghai Hotels Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Aktienkurs von Hongkong & Shanghai Hotels verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,78 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -3,51 Prozent, was eine Underperformance von -25,27 Prozent für Hongkong & Shanghai Hotels bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 5,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Hongkong & Shanghai Hotels 34,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Hongkong & Shanghai Hotels als unterbewertet, da das KGV mit 29,08 insgesamt 6 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 30,95 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Hongkong & Shanghai Hotels. Es wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, und es gab keine positiven Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Hongkong & Shanghai Hotels daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vergeben.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) als Indikator verwendet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6,78 HKD, während der Kurs der Aktie bei 5,88 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,27 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der GD50 der Aktie beträgt 5,97 HKD, was einer Abweichung von -1,51 Prozent entspricht und somit den Wert "Neutral" ergibt. Insgesamt wird daher auch hier das Rating "Neutral" vergeben.