Hongkong, Shanghai Hotels Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Hongkong & Shanghai Hotels weist mit einem Wert von 29,08 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 32,28. Dies bedeutet, dass das Unternehmen unterbewertet ist und wir deshalb den Titel als "Gut"-Empfehlung einstufen.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Hongkong & Shanghai Hotels bei 33,9. Dies deutet darauf hin, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhalten wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Hongkong & Shanghai Hotels in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Hongkong & Shanghai Hotels in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Unsere Einschätzung zeigt somit eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung.