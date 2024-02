Hongkong, Shanghai Hotels Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Hongkong & Shanghai Hotels untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse spielt der Relative Strength Index (RSI) eine wichtige Rolle, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hongkong & Shanghai Hotels beträgt derzeit 79,41 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 78,77, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Hongkong & Shanghai Hotels derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,57 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Der Aktienkurs von Hongkong & Shanghai Hotels hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,71 % erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") 23,12 % unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -8,04 %, und Hongkong & Shanghai Hotels liegt aktuell 19,67 % unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negativer Trend für Hongkong & Shanghai Hotels, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Stimmung, technischer Analyse und Dividendenrendite.