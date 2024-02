Hongkong Land Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

In den vergangenen zwei Wochen wurde Hongkong Land von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hongkong Land-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,95 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,24 USD weicht somit um -17,97 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 3,28 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,22 Prozent). Auf kurze Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz zeigen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Insgesamt erhält Hongkong Land für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hongkong Land ist mit einem Niveau von 40,63 auf 7-Tage-Basis und 60 auf 25-Tage-Basis ebenfalls neutral eingestuft. Damit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf diesem Niveau.