Hongfa Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

In den letzten Wochen wurde bei Hongfa eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den sozialen Medien negative Themen überwiegen. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft. Andererseits wurde eine erhöhte Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Hongfa daher in diesem Bereich die Bewertung "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hongfa verläuft derzeit bei 31,54 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 27,64 CNH gehandelt wird, was einem Abstand von -12,37 Prozent entspricht, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 28,32 CNH ergibt sich eine Differenz von -2,4 Prozent, was als "Neutral" bewertet wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Hongfa in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -15,89 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Unterperformance von 15,9 Prozent deutlich hinter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hongfa liegt bei 4,1, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Hongfa daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".