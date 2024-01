Hongfa Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse der Hongfa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 31,54 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 27,64 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -12,37 Prozent vom GD200 entfernt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 28,32 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,4 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Hongfa liegt bei 4,1, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie wird ersichtlich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Hongfa die Note "Schlecht" vergeben.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,5 Prozent erzielt hat, was 16,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,31 Prozent, und Hongfa liegt aktuell 16,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".