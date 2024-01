Hongfa Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Hongfa liegt bei 47,31, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 64,75 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Hongfa von 25,9 CNH eine Entfernung von -17,59 Prozent vom GD200 (31,43 CNH) auf. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 28,08 CNH. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -7,76 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Hongfa als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Hongfa mit -15,5 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,83 Prozent auf, wobei Hongfa mit 17,33 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie im vergangenen Jahr mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Die Stimmung für Hongfa hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.