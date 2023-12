Hongda Xingye Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an fünf Tagen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Insbesondere in Bezug auf das Unternehmen Hongda Xingye wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und die Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments fällt ebenfalls negativ aus.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Hongda Xingye-Aktie von 1,24 CNH eine Entfernung von -42,86 Prozent vom GD200 (2,17 CNH), was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 1,41 CNH. Dies führt zu einem Kursabstand von -12,06 Prozent und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs.

Ein Vergleich des Aktienkurses im Branchenvergleich zeigt, dass die Hongda Xingye-Aktie mit einer Rendite von -63,74 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 56 Prozent darunter liegt. Die Rendite der "Chemikalien"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt bei -8,13 Prozent, wobei Hongda Xingye auch hier mit 55,62 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 Prozent für Hongda Xingye, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche weist eine Dividendenrendite von 1,91 auf, was zu einer Differenz von -1,91 Prozent zur Hongda Xingye-Aktie führt. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.