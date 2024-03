Hongda Xingye Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die technische Analyse der Hongda Xingye-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 1,59 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,58 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -63,52 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit einem Stand von 0,66 CNH und einem Abstand von -12,12 Prozent als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hongda Xingye-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ergibt die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Bewertung von 0 Prozent, was 2,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als "Schlecht" bewertet wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Hongda Xingye-Aktie in den letzten 12 Monaten um -79,58 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite um 56,01 Prozent darunter, was erneut zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt zeigt die Entwicklung der Aktie im letzten Jahr eine negative Tendenz und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.