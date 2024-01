Hongda Xingye Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "First Community":

Der Aktienkurs von Hongda Xingye verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -73,15 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche durchschnittlich um -7,38 Prozent, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Hongda Xingye im Branchenvergleich um -65,77 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -7,38 Prozent, wobei Hongda Xingye um 65,77 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich schnitt das Unternehmen unterdurchschnittlich ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell zeigt das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hongda Xingye überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit den negativen Aspekten rund um Hongda Xingye, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Hongda Xingye liegt bei 70,97, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 73,79 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hongda Xingye mit 0 Prozent 1,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche, der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1% aufweist. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.