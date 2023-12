Hongda Xingye Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Dividendenrendite von Hongda Xingye liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,15 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Das Anleger-Sentiment für die Aktie ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Die Bewertung der Anleger-Stimmung fällt daher insgesamt ebenfalls "Schlecht" aus.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Hongda Xingye im letzten Jahr eine Rendite von -63,74 Prozent erzielt, was 55,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie auf dieser Stufe.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Hongda Xingye ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,08 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Chemikalien" entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.