Hongbo-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Hongbo-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,37 % in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Das bedeutet, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Hongbo in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 322,15 % erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +320,86 % gegenüber ähnlichen Aktien. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Hongbo mit einer Überperformance von 321,77 % deutlich vorne. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) bescheinigt der Hongbo-Aktie ein neutrales Rating, da der RSI7 bei 52,34 und der RSI25 bei 63,38 liegen, was auf eine neutrale Empfehlung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hongbo bei 30,05 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 27,8 CNH notiert. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da ein Abstand von -7,49 % besteht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -15,11 %, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt fällt das Urteil auf Basis der technischen Analyse somit ebenfalls "Schlecht" aus.

