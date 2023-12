Hongbo Aktie: Jubelschreie!

Die Hongbo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,56 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 29,75 CNH, was einem Unterschied von +0,64 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs (34,21 CNH) liegt unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (-13,04 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hongbo-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt und eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Dadurch wird eine "Gut"-Einschätzung abgeleitet. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Hongbo-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Hongbo-Aktie eine Performance von 382,46 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt nur um 0,6 Prozent, was eine Outperformance von +381,86 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,83 Prozent verzeichnete, lag Hongbo mit 383,29 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Dividendenrendite für Hongbo beträgt aktuell 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,22 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt (0,22). Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.