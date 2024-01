Hong Yuan Holding Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Metro":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Hong Yuan Aktie wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen mit einem Wert von 32,74 angegeben, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung dieses Signals als "Neutral" betrachtet. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen überwog die positive Stimmung, und auch in den Diskussionen der Anleger wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hong Yuan behandelt. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine Einschätzung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Hong Yuan derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,36 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hong Yuan-Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung als "Schlecht".

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Zusammenhang ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der mittleren Aktivität in den Diskussionen und der geringen Rate der Stimmungsänderung. Somit wird der Aktie von Hong Yuan bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.