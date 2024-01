Hong Leong Finance Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI der Hong Leong Finance liegt bei 37,5 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,13 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Hong Leong Finance eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und bestätigt somit die "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren als "neutral" bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Hong Leong Finance derzeit ebenfalls als "neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 2,5 SGD, während der Aktienkurs bei 2,53 SGD liegt, was einer Abweichung von +1,2 Prozent entspricht. Auch der GD50 weist mit 2,49 SGD und einer Abweichung von +1,61 Prozent auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Aktie von Hong Leong Finance im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,59 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 15,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt entspricht. Im Bereich der Verbraucherfinanzierung liegt die Aktie sogar um 14,71 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.