Hong Leong Asia Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Aktie von Hong Leong Asia wird anhand verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit einem Wert von 11,11 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 19,86, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer positiven fundamentalen Analyse führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Aufwärts- oder Abwärtstrends zu identifizieren. Dabei liegt der 200-Tages-Durchschnitt bei 0,64 SGD, nur minimal unter dem letzten Schlusskurs von 0,615 SGD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,62 SGD, ebenfalls nahe am letzten Schlusskurs und resultiert somit in einer weiteren neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 66,67, was als neutral bewertet wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Dividendenpolitik von Hong Leong Asia wird kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 3 liegt, was einer Differenz von -2,3 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Dadurch erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für Hong Leong Asia auf Basis der verschiedenen Analysen.