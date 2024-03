Hong Leong Asia Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Über einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Hong Leong Asia liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 52,63 und führt zu einer ähnlichen neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für das Unternehmen.

In den letzten zwei Wochen wurde Hong Leong Asia von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Diskussionen über das Unternehmen. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird das Unternehmen daher positiv eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hong Leong Asia derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Maschinen. Die Differenz beträgt lediglich 0,76 Prozentpunkte (3,23 % gegenüber 3,99 %), was zu einer neutralen Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hong Leong Asia einen Wert von 7 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,15 liegt die Aktie somit deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 68 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung auf dieser Ebene.