Hong Leong Asia Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Aktienkurs von Hong Leong Asia hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -4,09 Prozent erzielt, was über dem Durchschnitt der "Industrie"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -4,54 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Hong Leong Asia um 0,45 Prozent höher. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hong Leong Asia bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,45 (Maschinen) deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung als unterbewertete Aktie auf dieser Stufe.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Hong Leong Asia-Aktie in diesen Kategorien ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hong Leong Asia derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,64 SGD, wohingegen der Aktienkurs bei 0,61 SGD liegt, was einer Abweichung von -4,69 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 0,62 SGD zeigt eine Abweichung von -1,61 Prozent. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".