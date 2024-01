Hong Kong Television Network Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Stimmung und das Interesse: Bei der Bewertung einer Aktie spielt die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung für die Bewertung von Hong Kong Venture berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hong Kong Venture-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3,8 HKD. Der letzte Schlusskurs (2,32 HKD) weicht somit um -38,95 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,66 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Unterm Strich erhält die Hong Kong Venture-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Hong Kong Venture von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher die Einstufung "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.

Relative Strength Index: Zur Beurteilung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 60 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 54,76. Damit erhält Hong Kong Venture eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.