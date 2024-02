Hong Kong Shanghai Alliance Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Die Hong Kong Shanghai Alliance hat kürzlich eine Dividende angekündigt, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs auf 10 bringt. Dies ist eine positive Differenz von +3,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren". Basierend auf dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von Analysten heute eine "Gut"-Bewertung erhalten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Hong Kong Shanghai Alliance derzeit bei 0,25 HKD, was einer Distanz von -19,35 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -28,57 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Hong Kong Shanghai Alliance in den letzten 12 Monaten bei -25,93 Prozent liegt, was mehr als 17 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnet eine mittlere Rendite von -10,13 Prozent, wobei die Hong Kong Shanghai Alliance mit 15,8 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hong Kong Shanghai Alliance derzeit bei 2 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn des Unternehmens 2,18 Euro zahlt, was 95 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 45, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.