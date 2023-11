Hong Kong Shanghai Alliance Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Hong Kong Shanghai Alliance-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,38 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,32 HKD weicht damit um -15,79 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,34 HKD) liegt mit einer Abweichung von -5,88 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Netz mittel ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die letzten 7 Tage 54, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 57,58 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Hong Kong Shanghai Alliance mit einer Ausschüttung von 8,82 % über dem Branchendurchschnitt von 6,24 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung als "Gut".

Die technische Analyse sowie das Sentiment und die Dividende deuten also darauf hin, dass die Hong Kong Shanghai Alliance-Aktie derzeit gemischte Signale sendet und keine klare Richtung vorgegeben wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen in der Zukunft darstellen werden.