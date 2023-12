Hong Kong Shanghai Alliance Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Hong Kong Shanghai Alliance zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert und führt zu einer weiteren neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für das Unternehmen.

Ein weiterer Indikator, der zur Bewertung herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 33,33 Punkten, was auch hier zu einer neutralen Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da er bei 54,55 liegt. Somit erhält die Hong Kong Shanghai Alliance auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,38 HKD für die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,315 HKD, was einem Unterschied von -17,11 Prozent entspricht. Daher wird eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Hong Kong Shanghai Alliance beträgt 8,82 Prozent, was 2,52 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine gute Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung für die Hong Kong Shanghai Alliance, mit einer guten Bewertung für die Dividendenpolitik und einer eher kritischen Bewertung aus charttechnischer Sicht.