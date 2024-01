Hong Kong Shanghai Alliance Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Hong Kong Shanghai Alliance-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,37 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,315 HKD, was einem Rückgang von 14,86 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,32 HKD, was einem Rückgang von 1,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über die Hong Kong Shanghai Alliance-Aktie spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen im Netz durchschnittlich war. Ebenso gab es kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat die Hong Kong Shanghai Alliance-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 16,46 Prozent gezeigt, während der Durchschnitt der Branche um -5,27 Prozent fiel. Ebenso liegt die Rendite der Aktie 16,96 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.