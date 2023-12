Hong Kong Shanghai Alliance Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten hat die Aktie von Hong Kong Shanghai Alliance folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität im Netz war üblich aktiv, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält Hong Kong Shanghai Alliance daher die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell hat die Hong Kong Shanghai Alliance einen RSI-Wert von 62,5, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie die Einstufung "Neutral". Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 60, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI ebenfalls eine Bewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Hong Kong Shanghai Alliance in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,74 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche ist dies eine Underperformance von -20,4 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite um 20,33 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Hong Kong Shanghai Alliance mit 8,82 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt von 6,29 Prozent. Dies ergibt eine positive Differenz von +2,53 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik einbringt.