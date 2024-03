Hong Kong Shanghai Alliance Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Stimmung unter den Anlegern bei Hong Kong Shanghai Alliance ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") verzeichnet Hong Kong Shanghai Alliance eine Rendite von -40,64 Prozent, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -8,3 Prozent, wobei Hong Kong Shanghai Alliance mit 32,33 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Hong Kong Shanghai Alliance liegt bei 37,88, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,27, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

Das Dividendenverhältnis von Hong Kong Shanghai Alliance beträgt derzeit 10, was eine positive Differenz von +3,67 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.