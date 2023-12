Hong Kong Land Holdingsadr Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu analysieren. Für die Hongkong Land-Aktie beträgt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen 29,17, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Hongkong Land-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,2 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 3,38 USD weicht somit um -19,52 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (3,3 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,42 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Analysen sozialer Plattformen zeigen überwiegend negative Kommentare zur Hongkong Land-Aktie, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien können auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Internetnutzern beurteilt werden. Eine Analyse der Aktie von Hongkong Land zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Hongkong Land hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

