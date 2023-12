Hong Kong Johnson Holdings Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für die Aktie von Hong Kong Johnson betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 15,79 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Dementsprechend wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insofern wird die Aktie insgesamt mit "Gut" für den 7-Tage-RSI und "Neutral" für den 25-Tage-RSI bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Hong Kong Johnson mit 0,48 HKD aktuell +6,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -11,11 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung für die Aktie führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke rund um Hong Kong Johnson in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Die Aktie wird deshalb insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Hong Kong Johnson. Es wurden in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Hong Kong Johnson bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.