Hong Kong Food Investment Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse der Hong Kong Food Investment-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,6 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 0,54 HKD gehandelt wird, was einem Abstand von -10 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,56 HKD, was einer Differenz von -3,57 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hong Kong Food Investment-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 100 liegt, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 57,14, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hong Kong Food Investment.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral gegenüber der Hong Kong Food Investment-Aktie, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 171, was bedeutet, dass die Börse 171,74 Euro für jeden Euro Gewinn von Hong Kong Food Investment zahlt. Dies ist 292 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 43, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.