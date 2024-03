Hong Kong Food Investment Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Hong Kong Food Investment hat auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,6 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,54 HKD liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein neutraler Wert, da der gleitende Durchschnittskurs bei 0,54 HKD liegt, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich erzielte die Hong Kong Food Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,88 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat das Unternehmen eine Outperformance von +32,47 Prozent erzielt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 18,92 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hong Kong Food Investment-Aktie zeigt eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI der letzten 7 Tage bei 33 liegt und weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 50.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.