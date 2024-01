Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Hong Kong Exchanges & Clearing Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,19 Prozent, was 2,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hong Kong Exchanges & Clearing. Es gab insgesamt zehn positive und ein negatives Signal, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 26,38, was 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hong Kong Exchanges & Clearing Aktie derzeit überkauft ist, mit einem Wert von 99,13. Deshalb wird auch dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt hingegen einen neutralen Wert von 66. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt wird die Hong Kong Exchanges & Clearing Aktie aufgrund verschiedener Kennzahlen und Signale als unattraktives Investment betrachtet und erhält entsprechend von der Redaktion überwiegend "Schlecht"-Bewertungen.