Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse der Hong Kong Exchanges & Clearing-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 281,03 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug hingegen 246,2 HKD, was einem Unterschied von -12,39 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 247,33 HKD wird analysiert und zeigt, dass der letzte Schlusskurs ähnlich hoch lag (-0,46 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt bekommt die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Hong Kong Exchanges & Clearing in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hong Kong Exchanges & Clearing wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 26,02 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,19 Prozent und liegt damit 2,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Hong Kong Exchanges & Clearing-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische, sentimentale, fundamentale und dividendenbezogene Analyse, dass die Hong Kong Exchanges & Clearing-Aktie gemischte Bewertungen erhält, wobei die charttechnische Analyse und die Dividendenpolitik als negativ eingestuft werden, während die fundamentale Bewertung neutral ist.