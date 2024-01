Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Hong Kong Exchanges & Clearing-Aktie wird aus charttechnischer Sicht mit gemischten Bewertungen versehen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -9,12 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen eine niedrigere Ausschüttung von 2,8 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,92 %) auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Hong Kong Exchanges & Clearing nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt jedoch eine positive Stimmung gegenüber der Aktie. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert und auch aktuell überwiegen die positiven Themen. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

