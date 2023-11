Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation zueinander. Betrachten wir beispielsweise den RSI der letzten 7 Tage für die Aktie der Hong Kong Exchanges & Clearing: Der aktuelle Wert beträgt 53. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und wir vergeben daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier zeigt sich, dass die Hong Kong Exchanges & Clearing-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 52,79). Somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt 2,8 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau, was 2,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,64) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Hong Kong Exchanges & Clearing-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,61 Prozent erzielt. Hong Kong Exchanges & Clearing liegt somit 5,56 Prozent über dem Durchschnitt (-2,95 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt -4,57 Prozent, wobei Hong Kong Exchanges & Clearing aktuell 7,18 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen rund um Hong Kong Exchanges & Clearing auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen positiven Meinungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Auf dieser Basis lassen sich insgesamt vier Handelssignale ermitteln, wobei 0 Gut- und 4 Schlecht-Signale vorliegen. Dies führt letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Hong Kong Exchanges & Clearing bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.