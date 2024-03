Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Aktienkurs von Hong Kong Exchanges & Clearing hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,81 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -13,42 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -7,39 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -13,22 Prozent hatte, lag Hong Kong Exchanges & Clearing 7,59 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende zahlt Hong Kong Exchanges & Clearing eine Dividendenrendite von 3,19 %, was 2,44 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,63 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 79,25, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird auch in dieser Kategorie eine Bewertung als "Schlecht" vergeben. Der RSI25 für die Hong Kong Exchanges & Clearing liegt bei 58, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird, weshalb eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in letzter Zeit verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hong Kong Exchanges & Clearing konzentriert. Aufgrund dieser Entwicklung und statistischer Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen erhält das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.