Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Aktienkurs von Hong Kong Exchanges & Clearing verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,46 Prozent, was im Vergleich zu anderen Finanzunternehmen eine Unterperformance von 19,51 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt bei -7,58 Prozent, und Hong Kong Exchanges & Clearing liegt aktuell 19,88 Prozent unter diesem Wert. Daraus ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hong Kong Exchanges & Clearing 26, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" durchschnittlich ein KGV von 22 haben. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als überbewertet eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Blick auf das Sentiment und den Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Hong Kong Exchanges & Clearing in den vergangenen Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der Wert von 49,19 bei einem Zeitraum von 7 Tagen als "Neutral" eingestuft, ebenso wie der RSI25 von 64,09 bei einem Zeitraum von 25 Tagen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich eine Bewertung der Aktie von Hong Kong Exchanges & Clearing als "Schlecht" aus verschiedenen Perspektiven, einschließlich der Rendite, des KGV, des Sentiments und des technischen Indikators RSI.

