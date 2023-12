Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hong Kong Exchanges & Clearing beträgt das aktuelle KGV 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22 als überbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Hong Kong Exchanges & Clearing mit 2,8 Prozent 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Hong Kong Exchanges & Clearing-Aktie liegt bei 60,34 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der längerfristige RSI25 beträgt 68,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Social Media waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hong Kong Exchanges & Clearing eingestellt, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Hong Kong Exchanges & Clearing für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.