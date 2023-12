Hong Kong Exchange &ring Aktie: Was für ein Plan!

In den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie von Hong Kong Exchanges & Clearing eine Rendite von 2,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor 8,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -7,13 Prozent, wobei Hong Kong Exchanges & Clearing aktuell 9,74 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hong Kong Exchanges & Clearing eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Unternehmensnachrichten hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser gemischten Stimmung und der Häufung von Verkaufssignalen erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale bis negative Gesamtbewertung für die Aktie von Hong Kong Exchanges & Clearing.